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Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
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Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu görevlilerine çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Politika 18.10.2021, 16:15
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrıda "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." ifadelerini kullanmıştı

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