FSB Başkanı Bortnikov: "Yeni START anlaşmasının askıya alınmasını Putin’in açıklamalarından öğrendim"

Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı askıya alma kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşması sırasında öğrendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşma sırasında ABD ile devam eden Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (Yeni START) askıya aldıklarını duyurmasının ardından kararla ilgili açıklamalar ve tartışmalar devam ediyor. Kararın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, karardan sonradan haberi olduğunu söyledi. Anlaşmanın askıya alınmasını Putin’in açıklaması sırasında öğrendiğini söyleyen Bortnikov, "Dürüst konuşmak gerekirse kararla ilgili bir şey bilmiyordum. Başkan (Vladimir Putin) bu belge üzerinde kendisi çalıştı" dedi.

Açıklamalarının devamında Rusya’nın anlaşmadan tamamen çekilmediğini, anlaşmayı askıya aldığının altını çizen Bortnikov, "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın stratejik boyutuna dair düşüncelerini de aktaran Bortnikov, "Stratejik ve jeopolitik ilişkileri yeniden biçimlendirme süreci yaşanıyor. Tartışmayı, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin hala neyi savunduklarını ve NATO’nun stratejik silahlarını hesaba katmalıyız" şeklinde konuştu.