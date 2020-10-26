Fransız bakandan boykot açıklaması: Takipteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın" ifadeleriyle yaptığı boykot çağrısıyla ilgili Fransa'dan açıklama yapıldı. Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, "Gündemimizde misilleme yok" dedi.
Avrupa’da İslam’a yönelik saldırıların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un söylemlerinden sonra arttığını belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın” ifadeleriyle boykot çağrısı yapmıştı.
“TÜRKİYE’YE MİSİLLEME YOK”
Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Erdoğan’ın boykot çağrısıyla ilgili konuştu. Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu ifade eden Bakan Riester, “Şimdilik sadece gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz” diye konuştu.
BBC’de yer alan habere göre Riester, gıda ürünleri satan firmalarla temasta olduklarını söyledi. Riester, RTL radyosuna açıklamasında da Türkiye’nin boykot çağrılarına karşılık ‘Türkiye’ye misilleme olmayacağını’ söyleyerek ilişkilere devam edeceklerini kaydetti.
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