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Fransız Bakan Beaune’dan İngiltere’ye "köle" benzetmesi

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD’ye dönmekle suçladı.

Politika 18.09.2021, 15:49
Fransız Bakan Beaune’dan İngiltere’ye "köle" benzetmesi

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD’ye dönmekle suçladı.

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Beaune, Avustralya’nın Fransız Naval şirketi tarafından Avustralya’ya konvansiyonel 12 denizaltı yapımını içeren 56 milyar Euro değerindeki Taarruz Denizaltı Programı iptal ederek ABD ve İngiltere’nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağı AUKUS ortak güvenlik anlaşmasının ardından İngiltere’ye tepki gösterdi. Beaune, söz konusu hamleyle İngiltere’yi AB’den ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD’ye dönmekle suçladı. Beaune, "İngiliz komşularımız, AB’den ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD’nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadelerini kullandı.

"Avustralyalı ortaklara nasıl güvenebileceğimizi anlamıyorum"

Avustralya’nın ABD ve İngiltere ile anlaşmasına yönelik, "Avustralya açısından ciddi bir güven ihlalidir" diyen Beaune, "Bu, ülkeyle yapılacak diğer müzakereleri sorgulanmasına neden olabilir. Çünkü artık güvenimiz kalmazsa ilerleyemeyiz ve Avustralyalı ortaklara nasıl güvenebileceğimizi anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Beaune, ABD yönetimine yönelik ise "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" dedi. Beaune, "Bu nedenle Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, AUKUS anlaşmasının ardından Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çağırmıştı.

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