Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve “onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği, ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Magro'ya, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı belirtildi. PKK/PYD/YPG ve sözde Suriye demokratik güçlerinin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine dikkat çekildi.