Fransa’dan Türkiye’ye taziye: “Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir”

Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir” dedi.

İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayınladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok sayıda can kaybına yol açan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir” denildi.

İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 81 kişi de yaralanmıştı.