Fransa’dan Türkiye’ye sahra hastanesi desteği

Fransa, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’de sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Fransa, Türkiye’ye destek vermeye sürdürüyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatı ile 136 kişilik arama-kurtarma ekiplerine ek olarak Türkiye’ye bu tür durumlar için özel olarak tasarlanmış sahra hastanesi kuracağını belirtti.

Söz konusu hastanede itfaiyeciler dahil 81 personelin görev yapacağını aktaran Darmanin, bu taahhüdün Avrupa dayanışması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.