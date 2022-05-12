Fransa’dan İran’da tutuklu 2 vatandaşının serbest bırakılması çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’da 2 vatandaşının tutuklandığını belirterek, derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’da 2 Fransa vatandaşının tutuklandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Fransa hükümeti bu gerekçesiz tutuklamayı kınıyor. Hükümet, Fransa vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

İran İstihbarat Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kaos ve kargaşa ile istikrarsızlık ve güvensizliği teşvik ettikleri gerekçesiyle 2 Avrupa Birliği vatandaşının tutukladığını açıklamıştı.

İnsan hakları örgütleri, İran’ı ülkedeki yabancı ülke vatandaşlarını tutuklayarak bu ülkelerden imtiyaz elde etmeye çalışmakla suçluyor. İran ise bu suçlamaları bir çok kez reddetmişti.

Ocak ayına İran’da bir mahkeme Fransa uyruklu Benjamin Briere’yi casusluk suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırmış, avukatı davayı siyasi amaçlı olarak nitelendirerek, İran’ı davayı pazarlık malzemesi olarak kullanmakla suçlamıştı.