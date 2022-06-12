Fransa’daki genel seçim kafa kafaya gidiyor

Fransa’da genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre, seçim yarışı başa baş gidiyor. Fransız solunun kurduğu "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı oyların yüzde 25,7’sini alarak seçimi önde götürüyor.

Fransa’daki yaklaşık 48,7 milyon seçmen, milletvekili seçimlerinin ilk turu için sandık başına gitti. Halk, 6 bin 293 aday arasından Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini seçmek için oy kullanırken, yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi bazı kentlerde 18.00’de, bazı kentlerde ise saat 20.00’de sona erdi.

Oy sayım işleminin başlaması ile Ifop-Fiducial’in yayınladığı sandık çıkış anketine göre, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon’un liderliğinde sol görüşlü partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı oyların yüzde 25,7’sini alarak seçimi önde götürüyor.

Kafa kafaya giden seçimlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 25’ini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Macron’un rakibi olan aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN) ise, oyların yüzde 19.3’ünü aldı.

Melenchon oylamadan sonra destekçilerine verdiği demeçte, "Bu sonuç ve bize sunduğu olağanüstü fırsat, ortak vatanın kaderi göz önüne alındığında, halkımızı önümüzdeki pazar günü Macron’un çoğunluğunun feci siyasetini yenmeye çağırıyorum" dedi.

Le Pen ise seçmenlerine yaptığı çağrıda, ikinci turda halktan yüzde 55’le kendisini iktidara taşımalarını istedi.

Son 20 yıldaki en düşük katılım oranı

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa anakarasında (denizaşırı bölgeler hariç) yerel saatle 17.00 ile seçime katılım oranının yüzde 39,4 olduğu belirtildi. Söz konusu katılım oranı son 20 yılda genel seçimlerin ilk turuna en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2017’de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti.

Seçimlerde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecekler.

Seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, 19 Haziran’da seçimin ikinci turu düzenlenecek. Seçim bölgesinde oyların yüzde 50’sinden fazlasını kazanan milletvekili adayları ilk turda seçimi kazanırken, yüzde 50’nin altında kalan ve oyların en az yüzde 12,5’ini alan en fazla 4 milletvekili adayı ise kendi bölgelerinde ikinci turda yarışacak.