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Fransa’da sağcı Cumhuriyetçi Parti’den ilk kez kadın cumhurbaşkanı adayı

Fransa’da sağcı Cumhuriyetçi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı İle-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse’i olurken, Pecresse Cumhuriyetçi Parti’nin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı olarak kayıtlara geçti.

Politika 04.12.2021, 18:47 04.12.2021, 20:02
Fransa’da sağcı Cumhuriyetçi Parti’den ilk kez kadın cumhurbaşkanı adayı

Fransa’da sağcı Cumhuriyetçi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı İle-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse’i olurken, Pecresse Cumhuriyetçi Parti’nin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı olarak kayıtlara geçti.

Fransa’da seçim maratonu başlıyor. Fransa’nın başkenti Paris’in de içinde bulunduğu İle-de-France Bölgesi’nin Başkanı Valerie Pecresse sağcı Cumhuriyetçi Parti’deki ön seçimleri kazanarak, partinin 2022’deki cumhurbaşkanı adayı oldu.

Parti içinde yapılan seçimde oyların yüzde 60,95’ini alan Pecresse, Cumhuriyetçi Parti’nin kongresindeki ikinci turda Alpes-Maritimes Bölgesi milletvekili Eric Ciotti’yi mağlup etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiyi temsil eden ilk kadın aday olan Pecresse düzenlediği basın toplantısında, "Fransızların gururunu geri getirmeye ve Fransızları korumaya taahhüt ediyorum. Ülkemize birliğini, haysiyetini ve gururunu geri vereceğiz. Ülkemize birliğini, haysiyetini, gururunu geri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransızlar, 10 Nisan 2022 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde beş yıllık süre için ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Birçok aday, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını ilan ederken, seçimin 10 Nisan’daki ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.

Şu ana kadar, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Cumhuriyetçi Halk Birliği Partisi’nin Kurucusu François Asselineau, Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand, aşırı sağcı Ulusual Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen, Ayağa Kalk Fransa Partisi Lideri Nicolas Dupont-Aığnan, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Lideri Jean-Luc Mélenchon, Halkın Yolu Partisi Lideri Jean-Frédériç Poisson, İşçi Mücadelesi Partisi’nden Nathalie Arthaud, Direnelim Partisi’nden milletvekili Jean Lassalle, Fransız Komünist Partisi Lideri Fabien Roussel, Vatanseverler Partisi’nden Florian Philippot, Yeni Antikapitalist Partisi’nden Philippe Pouton ve solcu Eski Ekonomi, Üretken İyileştirme ve Dijital Bakanı Arnaud Montebourg resmi olarak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını ilan etti.

Fransa’nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise ocak ayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması bekleniyor.2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi, 5’inci Cumhuriyet Dönemi’nin 12’inci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

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