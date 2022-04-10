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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.
Politika 10.04.2022, 21:07
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.