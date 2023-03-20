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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.

Politika 20.03.2023, 21:16
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.

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