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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.
Politika 20.03.2023, 21:16
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı verilen gensoru önergesi Ulusal Meclis’te yapılan oylamada çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle reddedildi.