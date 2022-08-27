Fransa ve Cezayir ’geri dönüşü olmayan ilerleme’ bildirgesi imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayirli mevkidaşı Abdelmadjid Tebboune iki ülke arasında ’geri dönüşü olmayan ilerleme’ bildirgesi imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. Cezayir’in bağımsızlığını ilan etmesinden 60 yıl sonra iki ülke arasındaki ikili ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçlayan ortak bir bildiriye imza atıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayirli mevkidaşı Abdelmadjid Tebboune iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için geri dönüşü olmayan bir ilerleme bildirgesi imzaladı. İmzalanan ortak bildirgeyle Fransa ve Cezayir yenilenmiş bir ortaklığın temellerini attı. Cezayir Cumhurbaşkanına Abdelmadjid Tebboune, "Cezayir ve Fransa birçok alanda birlikte hareket edecek. Bu birleşme daha da ilerlememizi sağlayacak" dedi.

Fransa ve Cezayir arasında diplomatik kriz

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. Fransa’nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa’ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron’un "Fransız sömürgesi önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud’u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında bulunmuştu.