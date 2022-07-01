Fransa, Takuba Görev Gücü’nün Mali’deki faaliyetlerini durdurdu

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AB özel kuvvetlerinin Fransa liderliğindeki Takuba Görev Gücü’nün Mali’deki faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Fransa, Mali’deki Avrupalı askerlerden oluşan AB özel kuvvetlerinin Fransa liderliğindeki Takuba Görev Gücü’nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi. Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni yaptığı açıklamada, “Takuba, Avrupalıların karmaşık güvenli ortamlarda birlikte neler başarabileceğini gösterdi, ancak Sahel’deki Fransız askeri varlığının yeniden düzenlenmesi bugünden itibaren Mali’deki Takuba operasyonlarının sona ermesine yol açtı" dedi.

Öte yandan Fransa’nın, Mali’den çekilen askerlerini Nijer ve Çad’a kaydırdığı öğrenildi.