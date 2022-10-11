Fransa: "İran, 5 Fransız vatandaşını tutukladı"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran’ın 5 Fransız vatandaşını tutukladığını söyledi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa’nın France Inter radyo kanalına verdiği röportajda, İran’ın 5 Fransız vatandaşını tutukladığını söyledi. Konuşmasının devamında Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile tutuklular hakkında görüşeceğini belirterek, “Bugün, İran Dışişleri Bakanı ile İran’da tutuklu bulunan 5 vatandaşımızın serbest bırakılması için temasta bulunacağım” dedi.

Ne olmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 8 Ekim’de Fransız vatandaşlarına İran’ı en kısa sürede "keyfi gözaltı ve alıkonulma riski" nedeniyle terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Mayıs ayında İran, casusluk iddiasıyla iki Fransız vatandaşı tutuklamış ve Fransa’nın dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla İran’da bulunduklarını iddia ettikleri görüntüleri 6 Ekim’de devlet televizyonunda yayınlamıştı.