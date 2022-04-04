Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland görüştü
Fransa Dışişleri Bakanlığı, “faaliyetleri Fransa’nın çıkarlarına aykırı” olan çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, sınır dışı edilecek Rus diplomat sayısının 35 olduğunu açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, “faaliyetleri Fransa’nın çıkarlarına aykırı” olan çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, sınır dışı edilecek Rus diplomat sayısının 35 olduğunu açıkladı.
Politika 04.04.2022, 21:23
Fransa Dışişleri Bakanlığı, “faaliyetleri Fransa’nın çıkarlarına aykırı” olan çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, sınır dışı edilecek Rus diplomat sayısının 35 olduğunu açıkladı.