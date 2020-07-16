Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
IRAK’A RESMİ ZİYARETTE BULUNAN FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-YVES LE DRİAN, IRAK CUMHURBAŞKANI BERHEM SALİH İLE BİR ARAYA GELDİ.
Irak’a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Irak’a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin’in ardından başkent Bağdat’ta bulunan Barış Sarayı’nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada görüşmede birçok alanda ikili ilişkilerin geliştirmesinin yanı sıra terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularının da ele alındığı bildirildi. Ofis, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini aktifleştirmek, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan bölgelerin imarında Fransız şirketlerinin rolleri ve dünyayı saran korona virüs salgınına karşı ortak mücadele yollarının konuşulduğunu aktardı.
Fransa Dışişleri Bakanı ise, Irak’ın egemenliğini ve istikrarını korumak ve halkının müreffeh yaşam şartlarını sağlamak için ülkesinin Irak’a verdiği desteği yineledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:39
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:26