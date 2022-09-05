Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: “Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz”

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz. Sayın Bakanın (Mevlüt Çavuşoğlu) da daima buna katkıları var. Çok kısa bir süre içerisinde çok üst düzeyde komisyonlarımız toplanacak. Bu konularda da ilerleyeceğiz” dedi.

Bakan Colonna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki savaşın görüşüldüğünü söyleyen Bakan Catherine Colonna, “Çok kararlı bir şekilde Rusya’ya karşı tutumumuzun sürdürmenin gerekliliğini vurguladık. Kendileri bağımsız, egemen bir ülkeye saldırdılar. Uluslararası hukuku ihlal ettiler. Bu ülkeye vermemiz gereken mesajlar birbirini tamamlar mahiyette. Ümit ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır” dedi.

İki milyon ton tahılın Ukrayna’dan ihraç edildiğinin ve 10 milyon ton tahılın da önceden ihraç edildiğinin bilgisini veren Colonna, “Bu ihraç çalışmaları yeni hasattan önce de yoğunlaştırılacak. Bizler iki ülke olarak çok hızlı, dayanışma içerisinde, çok taraflı bir cevap bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüş farklılıklarının diyalog yoluyla çözülmesini istediklerinin altını çizen Colonna, uluslararası hukuk çerçevesinde bir diyalog geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Fransa’nın Türkiye ile anlaştığı ve mutabık olduğu birçok alan olduğuna değinen Colonna, "Bu konularda da çalışmaya devam ediyoruz. Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz. Sayın Bakanın (Mevlüt Çavuşoğlu) da daima buna katkıları var. Çok kısa bir süre içerisinde çok üst düzeyde ekonomik ilişkiler, toplantılarımız, komisyonlarımız toplanacak. Bu konularda da ilerleyeceğiz. Hem ekonomik alanda hem ticari alanda ilişkilerimiz daha da mükemmel hale gelebilir. Buna kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Colonna, ‘Rusya’ya karşı yaptırımları uygulamayan ülkelerin, yaptırımların delinmesine alet olmaması’ yönündeki açıklamasında Türkiye’yi hedef alıp almadığına ilişkin, "Bizim isteğimiz, arzumuz, hepimizin hedefi aynı. Amacımız Ukrayna’da barışı, teşkil etmek, Ukrayna’da barışın, bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunmasıdır. Avrupa Birliği ve başka ülkeler tarafından yürütülen bu yaptırımların tek bir hedefi vardır. O da Rusya’nın savaş çabalarının yenilenmemesini sağlamaktır. Bu bağlamda bu çabamıza kuşkusuz ne kadar çok ülke buna katılır, ne kadar çok ülke bu mesajı verirse o kadar kuvvetlenecektir. Bu yaptırımların delinmemesi kuşkusuz önemlidir" dedi.

Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’nin Afrika politikası ve Rusya ile yaptığı görüşmeleri hedef alan ifadelerine ilişkin söz konusu açıklamaların Türkiye ile ilgili değil, Fransa’nın Afrika’daki rolüyle ilgili başka bir bağlamda söylenmiş sözler olduğunu belirtti.