Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: "İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı sayısı 7’ye ulaştı"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı sayısının 7 yükseldiğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Le Parisien gazetesine konuşan Colonna, “Bugün 2 Fransız vatandaşı daha İranlı yetkililer tarafından tutuklandı ve İran cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam Fransız vatandaşı sayısı 7’ye ulaştı. İran’da diğer vatandaşlarımızın tutuklanmasından korkuyoruz" dedi.

30 Eylül’de İran güvenlik güçleri Mahsa Amini için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 9 yabancıyı tutuklamıştı. Fransız Bakan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile tutuklular hakkında görüşeceğini belirterek, “Bugün, İran Dışişleri Bakanı ile İran’da tutuklu bulunan 5 vatandaşımızın serbest bırakılması için temasta bulunacağım” demişti.