Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Türkçe taziye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyoğlu Taksim’deki bombalı saldırı sonrasında Türkiye için Türkçe taziye mesajı paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı sonrası hayatını kaybedenler için Türkçe taziye mesajı paylaştı.

Macron sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul’dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.”