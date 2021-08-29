Fransa Cumhurbaşkanı Macron, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat ve Musul’daki temaslarının ardından Erbil’e gelerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere Irak’a gelmişti. Bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gelen Macron, sabah saatlerinde Musul’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Erbil’e geldi. IKBY’nin Erbil kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde Güvenli Bölge’nin oluşturulmasında ülkesinin önemli rol oynadığını hatırlatarak, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand’ın, sivil toplum örgütleriyle birlikte söz konusu bölgenin oluşturulmasında oynadığı önemli rolü vurguladı.

Ülkesi ile IKBY arasındaki ilişkilerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Fransız askerlerinin Irak ve IKBY güçleriyle yan yana savaşmaları ardından daha fazla geliştiğini kaydeden Macron, “Terör örgütü DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de tekrar ortaya çıkmaması için Barzani’yle terörle mücadelenin sürdürülmesi konusunda konuştuk” dedi.

Terör örgütü DEAŞ’ın işgali sonucu evlerini terk edip yıllardır çadır kamplarda yaşayan Yezidi ve Hıristiyan göçmenlerin evlerine dönmeleri için ülkesinin tüm imkanlarını seferber edeceğini belirten Macron, “IKBY hükümeti, Yezidi ve diğer göçmenleri karşılamak için birçok fedakarlıklarda bulundu” diye konuştu.