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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada

Ülkesinde sık sık protestolara maruz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez yumurtalı bir saldırının hedefi oldu. Macron'un omzuna isabet eden yumurtayı gören korumaları duruma hemen müdahale etti.

Politika 27.09.2021, 17:40 27.09.2021, 17:44

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldiği günden bu yana vatandaşların protestolarına ve zaman zaman da saldırılara maruz kalıyor. Kitlesel ve kişisel boyuttaki protestolara, seçimler yaklaştıkça yenileri de ekleniyor. Macron, bu kez Lyon ziyaretinde bir saldırının hedefi oldu.

ATTIKLARI YUMURTA OMZUNA İSABET ETTİ

Kalabalık içinde ilerlemeye çalışan Fransız Cumhurbaşkanı'na kalabalığın içinden bir kişi yumurta fırlattı. Macron'un omzuna isabet eden yumurtayı gören korumaları hemen müdahale etti. Saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA TOKAT ATMIŞLARDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz aylarda da Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı. Macron'a tokat atan kişinin kimliği açıklanmazken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Macron'a tokat attığı sırada ülkede monarşi olduğu dönemde Fransız ordularının savaş narası olan "Montjoie Saint Denis" diye bağırdığı aktarılmıştı.

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