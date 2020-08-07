banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'TA MEYDANA GELEN PATLAMANIN ARDINDAN BÖLGEYE GELEN VE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEN FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, "4 AĞUSTOS UMUTSUZLUĞA ÇARPAN BİR YILDIRIM GİBİYDİ" DEDİ.

Politika 07.08.2020, 00:05
9
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen ve basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan’a hem manevi hem de maddi destek olacaklarını belirten Macron, ülkede reformların gerçekleşmesi için de takipte olacaklarını açıklayarak, "Lübnanlılarla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Patlamadan sonra bölgeye gelen ilk yabancı lider olan Macron, Lübnan halkı ve devletine desteğini belirtti. Gün içerisinde halkla da sık sık konuşan Macron, durumdan sonsuz üzüntü duyduğunu ve derin bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

"Lübnan gibi Fransa da kalbinden vuruldu"

Macron konuşmasında Lübnan halkına bu süreçte ve daha sonra ülkenin yeniden inşasında “yoldaş” olacaklarını söyledi. Lübnan ile tarihi, ruhsal ve kültürel bir bağlarının olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Lübnan gibi Fransa da kalbinden vuruldu" dedi ve başsağlığı dileklerini iletti.

İlk etapta 3 yardım uçağı ile acil yardım ekipleri ve tıbbi malzeme gönderdiklerini ve 500 Lübnanlıya müdahale edildiğini dile getiren Macron akşam üzeri Fransa’ya ait dördüncü bir uçağın hem yardım ekiplerini hem de patlamayı inceleyecek uzman ekibi bölgeye getireceğini duyurdu.

"Yeniden inşa için çalışacağız"

Fransız helikopter uçak gemisi gemisinin de Beyrut kıyısına ulaşacağını duyuran Macron gemide ilaç, temel ihtiyaç ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu bildirdi. Beyrut’un yeniden inşası için Fransız inşaat şirketlerinin yardım ve bağış sağlayacağını söyleyen Macron ayrıca, uluslararası bir konferans düzenleyip Lübnan için ülkelerden maddi destek toplayacağını ifade etti. Yapılan yardımın şeffaf olacağını aktaran Macron, yardımın direkt halka ulaşacağını vurguladı.

"4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı “umutsuzluğa çarpan bir yıldırım” olarak nitelendirdi ve ilgilenilmeyen, kaderine terk edilen bir yerin sonunun Beyrut gibi olacağını dile getirdi. Özgürlüğü sevmek için eğitimin şart olduğunu söyleyen Macron, “Lübnan gençlerinin okul ve üniversite eğitimi almaları için destek olacağız, yurt dışında okuyabilmeleri için burslar bulacağız” dedi.

“Liderlerinizin yerine geçemem. Sadece destek olurum”

Daha önce 2018’de Paris Konferansında Lübnan için gerekli reformların konuşulduğu ve bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Lübnanlı liderler sorumluluklarını bilsin" ifadelerini kullandı. Halktan ve basından ülkenin demokratikleşme ve reform sürecinde Macron’un öncü olması için çok talep olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ben sizin liderlerinizin yerine geçemem. Sadece destek olurum" dedi.

“Devrim davet edilmez”

“Lübnan demokrasisinin garantörü olmamı istiyorsunuz ama ben ülkenizin iç işlerine karışamam" diyen Macron, "Bu değişim benden değil sizden gelecek. Devrim davet edilmez. Değişim için gereken aydınlık sizde var, sizden gelecek, benden değil” şeklinde konuştu. Gazetecilerin, “Reformu engelleyen liderlere ceza uygulanır mı” sorunu cevaplayan Macron, "Ceza uygulanmaz diye bir şey yok ama öncelikli isteğim bu değil. Biz istiyoruz ki herkes anlaşmada mutabık olsun” ifadelerini kullandı.

“Hizbullah’ın arkasında Lübnanlılar var”

"Hizbullah ile nasıl anlaşabilirsiniz" sorusunu soran gazeteciye yanıt veren Macron, "Onları ben getirmedim, ben seçmedim, siz seçtiniz, onların arkasında Lübnanlılar var. Ben onları görmezden gelemem. "Madem Lübnan’ı seviyorlar o zaman ülkenin sorunlarını çözsünler" şeklinde konuştu.

Yardımların dağıtımına değinen Macron, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) ile Dünya Bankasının yardımları koordine edeceğini ve Fransa’nın da destek olacağını duyurdu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25