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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım ve Donbass’a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak, küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek için Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya devam etme kararlılığımızda birleştik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık” ifadelerini kullanarak, NATO’nun, Rusya’ya karşı savaşa girmeden Ukrayna’yı destekleme kararı aldığın
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık” ifadelerini kullanarak, NATO’nun, Rusya’ya karşı savaşa girmeden Ukrayna’yı destekleme kararı aldığını açıkladı.
Politika 24.03.2022, 19:15
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık” ifadelerini kullanarak, NATO’nun, Rusya’ya karşı savaşa girmeden Ukrayna’yı destekleme kararı aldığını açıkladı.