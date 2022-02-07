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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Politika 07.02.2022, 18:54
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.