Fransa Başbakanı Borne’a ulusal marşlı protesto

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emekliliğe ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylanmadan geçirileceğini açıkladığı sırada milletvekilleri tarafından Fransa’nın ulusal marşı ’La Marseillaise’ okunarak protesto edildi.

Fransa’da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısı dün akşam Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak geçirilmişti. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylanmayacağını açıkladığı sıralarda hiç beklemediği bir protesto ile karşılaştı. Borne’un kürsüde konuştuğu anlarda Ulusal Meclis’teki milletvekilleri Fransa’nın ulusal marşı La Marseillaise’ okuyarak Fransa Başbakanını protesto etti. “64 yaşa hayır” yazılı pankart taşıyan Fransız milletvekillerinin protestosunun ardından oturuma 2 dakika ara verildi. Aranın ardından devam edilen oturumda Başbakan Borne bir kez daha kürsüye geldi. Milletvekilleri bu kez de “istifa” sloganları attı.