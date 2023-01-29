Fransa Başbakanı Borne: "(Emeklilik reformu) Bu artık tartışmaya kapalı"

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa’da emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e yükseltilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu artık tartışmaya kapalı" dedi.

Fransa’da tepkiyle karşılanan ve protestolara neden olan emeklilik reformu hakkında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, açıklamalarda bulundu. Borne, Fransız basınına verdiği röportajda, emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e yükseltilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu artık tartışmaya kapalı" dedi. Borne, 64 yaşın işveren örgütlerini ve sendikalarını dinledikten sonra önerdikleri uzlaşma olduğunu ifade ederek, "Amacımız, 2030’da mali açıdan dengeli bir sisteme sahip olmamızı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Reform ile kadınların haksız yere hedef alındığı yönündeki açıklamalar hakkında ise Borne, aynı fikirde olmadığını belirterek, "Durumu analiz etme sürecindeyiz" dedi.

Hükümet, Fransa’nın ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle reformun emeklilik sistemini ayakta tutmak için gerekli olduğunu söylüyor. Söz konusu yasa tasarısı yarın parlamento komisyonuna gönderilecek ve 6 Şubat’ta Ulusal Mecliste tartışmaya açılacak. Muhalifler, yasa tasarısı hakkındaki tartışmayı daha da karmaşıklaştıracak 7 bin değişiklik önerdiler.

Hükümet, parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip değil ve yasa tasarısını meclisten geçirmek için muhafazakarların oylarına ihtiyacı var. Ancak, hükümet özel anayasal yetkiler kapsamında yasa tasarısını oylama yapmadan geçirme seçeneği sahip fakat böyle bir girişim güven oylaması ve ülkede muhtemel yeni parlamento seçimlerini tetikleyebilir.

Geniş çaplı protestolar yapılacak

Reformu "adaletsiz" olarak nitelendiren Fransa’nın sekiz büyük sendikası, yasa tasarısına karşı salı günü geniş çaplı bir eylem gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Protestolar nedeniyle toplu taşımada da büyük aksaklıkların yaşanması bekleniyor.