Fransa, BAE ile 80 Rafale savaş uçağının satışı için anlaşmaya vardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez ziyaretinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gelerek temaslarına başladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Ben Zayed’in 16 milyar euro değerinde 80 Rafale savaş uçağın satışı için anlaştığını duyurdu. Yaklaşık 10 yıllık müzakerelerinin ardından imzalanan anlaşmaya göre uçaklar 2027’den itibaren teslim edilmeye başlanacak. 80 savaş uçağının siparişi, Dassault Aviation şirketi için şimdiye kadarki en büyük sipariş olduğu belirtildi.

Savaş uçaklarına ek olarak BAE ayrıca Fransız şirketi Airbus grubu tarafından üretilen 12 Caracal askeri helikopterinin de satın alınması için anlaşma imzaladı.

"Tarihi anlaşma"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "80 savaş uçağı. Birleşik Arap Emirlikleri ile tarihi bir anlaşma imzalandı. Her zamankinden daha güçlü bir stratejik ortaklık. Fransız endüstriyel mükemmelliğini zirvede görmekten gurur duyuyorum" dedi.

BAE, Fransız savunma endüstrisinin en önemli 5. müşterisi

Fransız Parlamentosunun Fransa’nın silah ihracatına ilişkin raporuna göre BAE 2011-2020 yılları arasında 4.7 milyar Euro tutarındaki siparişle Fransız savunma endüstrisinin 5. en önemli müşterisi konumunda yer alıyor.

Macron, Körfez ziyaretine öğleden sonra Katar’a ve yarın Suudi Arabistan’a geçerek devam edecek. Söz konusu ziyaret, terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme, bölgesel istikrarı ele alma ve ekonomik ilişkileri genişletme amacı taşıyor.