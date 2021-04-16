Fransa, Almanya ve Ukrayna’dan Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekilmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya’ya askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi için çağrıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Macron ve Zelenskiy görüşmeyi Fransa’nın başkenti Paris’te yüz yüze gerçekleştirirken, Merkel ise görüşmeye video konferans yöntemi ile katıldı. Üç lider, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerginliği ele alarak, Rusya’ya askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi için çağrıda bulundu.

Almanya Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, üç liderin de Rusya’nın Ukrayna sınırı ve Kırım’a yaptığı askeri yığınağa dair ortak endişelerini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, "Üç lider, Ukrayna-Rusya sınırındaki ve Ukrayna’nın doğusundaki güvenlik durumunu ele aldığını söyledi, Ukrayna sınırında Rus birliklerinin toplanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Durumun daha da hafifletilmesi için söz konusu takviye birliklerin geri çekilmesini talep ettiler" ifadelerine yer verildi.

Üçlü görüşme son haftalarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki asker sayısını arttırması nedeniyle yapıldı.