Foça’nın eski belediye başkanlarından Nihat Dirim vefat etti

İzmir’in Foça ilçesinde 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Nihat Dirim vefat etti.

1989-1999 yılları arasında Foça ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Nihat Dirim, hayatını kaybetti. Efsane belediye başkanları arasında gösterilen Dirim’in bir süredir hasta olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. 10 yıllık başkanlık süresinde Foça’nın çevre mücadelesinden katılımcı yönetimine kadar yaptığı projelerle anılan Dirim, geçtiğimiz haftalarda Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Barış Belediyeciliği Emek Ödülüne layık görülmüştü.

Cenaze programının ise henüz netleşmediği bildirildi.