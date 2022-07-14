Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur’a geçti

Sri Lanka’da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar sırasında ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, Maldivler’den Singapur’a geçtiği açıklandı.

Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Ekonomik krizin ardından yaşanan siyasi kriz devam ederken Maldivler’e kaçan Rajapaksa’nın, Maldivler’den Singapur’a geçtiği açıklandı. Rajapaksa’nın Singapur’a Suudi Havayolları ile gittiği bildirilirken, firari Devlet Başkanının Singapur’da mı kalacağı farklı bir ülkeye mi geçeceği bilinmiyor.

Ekonomik krizin patlak vermesinin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Rajapaksa, resmi istifa mektubunu geçtiğimiz Çarşamba günü sunacağını duyurmasına rağmen henüz resmi olarak istifa etmedi.

Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.