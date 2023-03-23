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Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık
Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yakıldı.
Politika 23.03.2023, 17:44
Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yakıldı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin olarak toplandı. Toplantı sonunda Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.