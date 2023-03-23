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Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık

Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yakıldı.

Politika 23.03.2023, 17:44
Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık

Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yakıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin olarak toplandı. Toplantı sonunda Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

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