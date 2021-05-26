Finlandiya, yabancıların yerel seçimlere katılımını arttırmak için 30 dilde broşür hazırladı

Finlandiya’da 13 Haziran’da yapılacak yerel seçimler öncesinde Adalet Bakanlığı ve Finlandiya Vatandaşlar Bürosu işbirliği ile yabancıların seçime katılım oranını artırmak için Türkçe dahil 30 dilde tanıtım broşürü hazırlandı.

Finlandiya’da 2017 yılında yapılan yerel seçimlerde Finlilerin yüzde 57’si, yabancıların ise yüzde 23.9’u oy kullanmıştı. Finlandiya Adalet Bakanlığı, yabancıların 13 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere katılımını arttırmak için Türkçe dahil 30 dilde tanıtım broşürü hazırladı. Adalet Bakanlığı’nın Finlandiya Vatandaşlar Bürosu ile birlikte hazırladığı broşürlerde, ülkede yaşayan yabancıların sahip oldukları haklar ve seçimlerde nasıl oy kullanılacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Yerel seçimlerde 35 Bin 627 aday yarışacak

Finlandiya ve ülkeye bağlı özerk Aland adalarında yerel seçimlerde toplam 4 milyon 460 bin seçmen bulunurken, ülke genelinde 309 belediye ve belediye meclis üyeliği için 35 Bin 627 aday yarışacak. Seçmenler, 09.00-20.00 saatleri arasında yaklaşık bin 350 oy merkezinde oylarını kullanabilecek.

Geçtiğimiz Mart ayında Covid-19 vakalarının yüksek olması nedeniyle uygulanan önlemler kapsamında 18 Nisan’da yapılması planlanan seçimler, 13 Haziran tarihine ertelenmişti. Bu yıl aralarında Türk adayların da bulunduğu seçimlere katılım oranın bir önceki seçimlerde olduğu gibi düşük olması bekleniyor.