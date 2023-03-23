Finlandiya, Ukrayna’ya 14. yardım paketini onayladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna’ya sağlanacak 14. askeri yardım paketini onayladı.

Batılı ülkelerden Ukrayna’ya askeri yardımlar sürüyor. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ukrayna’ya 3 adet Leopard 2 tankı gönderileceğini açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından Ukrayna’ya sağlanacak 14. askeri yardım paketinin onaylandığını belirten Kaikkonen, paketin içeriğinde çeşitli mühimmatlar ve ağır silahların bulunduğunu da söyledi. Finlandiya, Ukrayna ordusunu gönderilecek askeri araçların kullanımı konusunda eğitecek. Mevcut yardım paketinin değeri ise yaklaşık 161 milyon euro değerinde.