Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda sorunların çözüleceği konusunda iyimser

İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek ve savunma sanayine yönelik kısıtlamaları nedeniyle söz konusu iki ülke muhtemel NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile arasında sorunlar henüz çözüme kavuşmadı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ile sorunların çözümü için müzakerelerin resmi düzeyde devam edeceğini belirterek, Türkiye ve Finlandiya arasındaki sorunların çözüleceğini tahmin ettiğini fakat müzakerelerde hızlı bir ilerleme beklemediğini ifade etti.

“Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim, ancak biraz zaman alabilir”

Haavisto, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. Temkinli olmak gerekirse, artık bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim, ancak biraz zaman alabilir” dedi. Haavisto, haziran sonunda İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO zirvesinin üyelik konusundaki son tarih olduğuna dikkat çekti.

Finlandiya, PKK’yı terör örgütü olarak sınıflandırdı

Türkiye, NATO üyeliği konusunda yeşil ışık için Finlandiya ve İsveç’ten, PKK/YPG’nin terör örgütü olarak sınıflandırılması ile terör örgütü ile bağlantılı kişilerin iadesini ve Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonlar nedeniyle uyguladıkları savunma sanayi ambargolarının kaldırılmasını talep ediyor.

Finlandiya’nın Avrupa Birliği (AB) politikasına uygun olarak PKK’yı terör örgütü listesine aldığını vurgulayan Haavisto, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin Finlandiya’nın terörizme ile mücadelesini ele aldıklarını kaydetti.

"Türkiye’ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz”

Finlandiya’nın Türkiye’ye PKK terör örgütüyle muhtemel bağlantıların daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğini ifade eden Haavisto, "Türkiye’ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa’da terör örgütü olarak listelendiği için Finlandiya topraklarında terör faaliyeti hazırlığına izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir" dedi.

Türkiye’nin terör örgütü ile bağlantılı kişilerin Türkiye’ye iadesine değinen Haavisto, "Hukukun üstünlüğünün yapısını netleştirmek önemlidir. Siyasi kararlar yargı sisteminin işleyişini etkileyemez. Bu bizim en başa koyduğumuz bir ilkedir" dedi.

"Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemlidir”

Finlandiya’nın Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosuna değinen Haavisto, "Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemlidir" dedi.