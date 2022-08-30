Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak

Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacağını duyurdu.

Finlandiya’da savaş çıkması durumunda, havaalanlarının zarar görmesi halinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışları için ülkedeki bazı otobanların kullanılması öngörülüyor. Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi’nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, gerektiğinde uçağı ülke genelinde hızla uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde düzenli olarak tatbikat yapıyor" denildi.

Yaklaşık 200 askeri personelin katılacağı tatbikatta, Finlandiya’nın Hava Kuvvetleri filosundaki "F/A-18 Hornet" ve "Hawk Mk 51" savaş uçakları Eylül ayının son haftasında iniş- kalkış yapacak.

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonucunda NATO ittifakına üyelik başvurusunda bulunurken, ülke içindeki askeri eğitimini önemli ölçüde artırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin işgal girişimine karşı koyan Finlandiya, ordusunu on yıllardır Rusya’nın olası saldırganlığına hazırlıyor.