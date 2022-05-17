Finlandiya parlamentosu NATO’ya üyelik başvurusunu onayladı

Finlandiya parlamentosu, hükümetin NATO’ya üyelik başvurusu teklifine onay verdi.

Finlandiya parlamentosunda milletvekilleri, bugün hükümetin NATO’ya üyelik başvurusu teklifini görüştü. Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, 200 milletvekilinden 188’inin üyelik teklifine “evet”, 8’inin ise "hayır" oyu kullandığını açıkladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, "Finlandiya’nın NATO üyeliği, her zaman barışçıl çözümler arama ve her çatışmaya diplomatik çözümler arayan barışçıl bir ulus olduğumuz şeklindeki temel düşüncemizi değiştirmeyecek" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya hükümeti, Pazar günü resmi olarak NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma kararı almıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise bugün NATO’ya üyelik başvurusunu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, başvurunun bu hafta içinde Finlandiya ile birlikte NATO’ya teslim edileceğini söylemişti.