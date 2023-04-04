Finlandiya NATO’nun 31’inci üyesi oldu

Finlandiya, 30 NATO üyesi ülkenin katılım protokolünü onaylamasının ardından 31. üye olarak NATO’ya katıldı. Finlandiya bayrağı, NATO Karargahı’nda göndere çekildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün Finlandiya’nın resmi olarak NATO’ya katılacağını açıklamasının ardından bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda resmi tören düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Finlandiya’nın NATO’ya katılım belgesini Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’ya teslim etti. Son olarak NATO’ya katılım protokolüne ilişkin teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından NATO’ya 31. üye olarak kabul edilen Finlandiya’nın bayrağı NATO Karargahı’ndaki diğer müttefik ülkelerin bayraklarının yanında göndere çekildi. Törene Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün yanı sıra NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

"Yolumuza müttefik olarak devam edeceğiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg törende yaptığı açıklamada, "NATO, 1949’da saldırganlığa karşı bir kalkan olması için kuruldu. Geçen yıllar içinde bu büyük ittifak uluslarımızı korudu ve korumaya devam ediyor. Ancak savaş Avrupa’ya geriye döndü. Finlandiya NATO’ya katılma kararı verdi. Dünyanın en başarılı ittifakının parçası olmaya karar verdi. Bu NATO’nun modern tarihindeki en hızlı katılım süreci oldu. Finlandiya ve İsveç geçen mayıs ayında üye adayı olmuşlardı ve geçtiğimiz haziran ayındaki Madrid’deki zirvede de tüm müttefiklerimiz kendilerini NATO’ya davet ettiler. Bir yıldan kısa süre içinde kendilerinin tam üye olarak aramıza katıldığını görüyoruz. Tabii ki İsveç’in de NATO’ya katılmasını temenni ediyorum. Finlandiya bu sayede NATO üyeliği ile daha güvendedir ve NATO da daha güçlüdür. Finlandiya’nın son derece güçlü bir ordusu var dayanıklılığı da kıyas kabul etmez. Yıllar içerisinde NATO ve Finlandiya ortak olarak çalıştı bundan sonra yolumuza müttefik olarak devam edeceğiz. Tüm ulusların kendi yolunu seçmeye hakkı olduğunu, NATO’nun kapısının açık olduğunu ve kimsenin bu kapıyı zor kullanarak kapatmaya hakkı olmadığı mesajını veriyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için tüm bunları yaparız. Sayın Niniistö, bugün sizinle yan yana bu büyük günde olmaktan çok mutluyum. Harika liderliğiniz ve yorulmaz çabalarınız için çok teşekkür ederim. Finlandiya’yı NATO’ya tam üye olarak kabul eden genel sekreter olduğum için çok teşekkür ederim. İttifaka hoş geldiniz" dedi.

"Finlandiya’nın üyeliği, İsveç’in üyeliği olmadan tam olmayacaktır"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise yaptığı açıklamada sözlerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve törene katılan bakanlara teşekkür ederek başladı. Niinistö, "Finlandiya bugün NATO’nun 31. üyesi olmuştur ve tarihimizdeki askeri tarafsızlık da sona ermiştir. Yeni bir dönem ve çağ başlamıştır. Tüm ülkeler gibi Finlandiya’da savunmasını artırmaktadır. NATO üyeliği bizim uluslararası durumuzu güçlendirdiği gibi bize manevra alanı sağlamaktadır. Bir ortak olarak aktif şekilde NATO’nun aktivitelerinde yer almaktaydık. Ortak olmanın yanı sıra bundan sonra tam üye olarak NATO’nun savunmasına ve caydırıcılığına katkı sağlayacağız. NATO müttefikliği Finlandiya için ek savunma ve güvenlik anlamına gelmektedir. Tabii ki Finlandiya da müttefikleri için güvenlik sağlayacaktır. Güvenilir bir müttefik olacağız. Finlandiya’nın NATO üyeliği hiç kimse hedeflenerek yapılmamıştır. Ve bu aynı şekilde ne Finlandiya’nın dış politikasını şekillendirecek ne de temel taşlarını değiştirecektir. Finlandiya barış ve barışçıl bir çözüm isteyen bir kuzey ülkesi olmaya devam edecektir. NATO üyeliği her şeyi değiştirmez ama bir NATO üyesi olmak Finlandiya’nın farklı düşünme yapılarına adapte olmayı ve yasamada değişiklileri içermektedir. Şu ana kadar pek çok adım atıldı. Yıllardır NATO muharebe niteliklerimizi arttırdı. Finlandiya savunma güçlerinden istenenler var. Bizden istenenleri yerine getirmemiz gerek. Bu anlamda Finlandiya’nın kapsamlı güvenlik konsepti önemini korumaktadır ancak bunu artık tek başına yapmıyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya İsveç ile birlikte NATO’ya üye olmak için aday olmuştu. Finlandiya’nın üyeliği, İsveç’in üyeliği olmadan tam olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

NATO-Rusya sınırı iki kat arttı

Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ile NATO-Rusya arasındaki sınır yaklaşık iki kat arttı.