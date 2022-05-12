Finlandiya: “Gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıyız”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya’nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya’nın NATO’ya katılması konusunda ortak açıklama bulundu. Yapılan ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya’nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına ilişkin yapılan anketlerde kamuoyu desteğinin yüzde 30’dan yüzde 80’e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca Finlandiya’nın komşusu İsveç’in de yakın zamanda NATO’ya katılma isteği hakkında açıklama yapması bekleniyor. Rusya ise daha önce yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya katılmamaları konusunda uyararak, bu kararın sonuçları olacağını söylemişti.