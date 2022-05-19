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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, “Finlandiya’nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, “Finlandiya’nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.
Politika 19.05.2022, 18:00
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, “Finlandiya’nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.