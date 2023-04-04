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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya bayrağının NATO Karargahı’nda göndere çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Finlandiya’nın NATO üyeliği ile gurur duyuyoruz” dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya bayrağının NATO Karargahı’nda göndere çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Finlandiya’nın NATO üyeliği ile gurur duyuyoruz” dedi.
Politika 04.04.2023, 16:50
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya bayrağının NATO Karargahı’nda göndere çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Finlandiya’nın NATO üyeliği ile gurur duyuyoruz” dedi.