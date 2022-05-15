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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kiloda Hatice Akbaş, Ermenistanlı rakibi Ekaterina Sycheva’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım” dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım” dedi.
Politika 15.05.2022, 14:34
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım” dedi.