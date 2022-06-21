Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: “NATO’ya Eylül’den önce üye olmamız mümkün değil”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve savaşın ekonomi ile enerji üzerine sonuçları ele alındı. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine yönelik dün Türkiye ve İsveç arasında NATO karargahında yapılan toplantıya değinerek, “Esasen toplantıda fazla ilerleme olmadı, ancak görüşmenin başlamamış olmasından memnunuz” dedi. Gazetecinin Finlandiya’nın ittifaka Eylül ayına kadar üye olup olamayacağına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Niinistö, “Kesin tarih vermek istemem, ancak bunu Eylül’den önce başarabilmemiz pek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Niinistö, “Herkesin bir araya gelmesi fırsatını elde etmek, zaten bir ilerlemedir. (Toplantının organize edilmesi) Oldukça uzun zaman aldı. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Öte yandan dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında görüşme gerçekleştiren Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma sürecinde ilerleme kaydedebilmek için Türkiye’nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini ele almıştı.