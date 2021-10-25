banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Erdoğan’ın tepkisi üzüntü verici

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat vermesine tepki gösterdi.

Politika 25.10.2021, 08:59 25.10.2021, 13:20
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Erdoğan’ın tepkisi üzüntü verici

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendi ülkesinin Ankara büyükelçisi de içinde olmak üzere 10 misyon şefinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin “üzüntü verici bir durum” olduğunu söyledi.

Devlet televizyon kanalı YLE'ye açıklamalarda bulunan Sanna Marin, “Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir tepki. Bu çok üzüntü verici bir durum. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını önemli buluyoruz. Ve Bu yüzden bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Euronews’ta yer alan habere göre Marin, konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle temas içinde olduklarını ve kesin bir sonuca varmadan önce Ankara'dan daha fazla bilgi beklediklerini ifade etti.

Şu ana kadar bildiriye imza atan dört İskandinav ülkesine Türkiye'den büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi konusunda bir bilgi gelmediği bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod TV2 kanalına yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili arkadaşlarımızla ve meslektaşlarımıza yakın temas içindeyiz.” dedi.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2