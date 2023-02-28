Finlandiya Başbakanı Marin: "Üyelik süreci Türkiye ve Macaristan’ın elinde"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile SAMAK İskandinav Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Üyelik süreci Türkiye ve Macaristan’ın elinde" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, SAMAK İskandinav Zirvesi’ne katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geldi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile zirve öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlatan Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin de ele alınacağı görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. NATO ülkesi üyelerin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini kısa sürede onaylamasının tarihi bir karar olduğunu belirten Stoltenberg, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gelecek hafta Brüksel’de Finlandiya-İsveç-Türkiye görüşmesinin gerçekleştirileceğini hatırlattı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için çalışmaların sıklaştırıldığını açıklayan Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuru yaptı. Bu süreçte 30 NATO müttefiki, iki ülkenin katılımını kabul etti. Şu ana kadar 30 ülkeden 28’i katılım protokolüne imza attı. Macaristan Parlamentosu da, görüşmelere birkaç gün içinde başlayacaklarını açıkladı. Umuyorum ki onlarda yakın zamanda iki ülkenin üyeliğini onaylayacak" dedi. Türkiye’nin özelikle İsveç ile ilgili bazı endişelerini dile getirdiğini belirten Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın daha önceye göre şu an üyelik konusunda daha iyi bir konumda olduğunun altını çizdi. İki ülkenin NATO üyeliği için net bir tarih veremeyeceğini aktaran Stoltenberg, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Ankara ve Budapeşte’nin üyelikleri onaylama zamanı geldi"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinden emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, “Türkiye dahil tüm müttefikler, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararının bir parçası. Türkiye katılım protokolünü imzaladı. Finlandiya ve İsveç de kriterlerde anlaşmaya vardı. İki ülkede de belirttikleri taahhütleri yerine getirdi. Artık Ankara ve Budapeşte’nin üyelikleri onaylama zamanı geldi. Türkiye ile onay sürecinin ardından da yakın diyalog içinde olmamız önemli" ifadelerini kullandı.

"Tüm kriterleri yerine getiriyoruz"

Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmasını, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından kararlaştırıldığını belirten Finlandiya Başbakanı Marin, Rusya’nın NATO’nun sınırlarını geçemeyeceğini de sözlerine ekledi. Marin, İsveç ile üyelik süreci kapsamında yakın çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin NATO üyeliğinin sadece kendi geleceklerini değil, NATO’nun geleceğini de etkilediğini ifade etti. Finlerin ülkelerini savunmak için büyük bir isteğe sahip olduğunu da kaydeden Marin, "Büyük bir askeri güce sahibiz. Şu an Avrupa’ya baktığımızda saldırgan komşulara sahip olduğumuzu biliyoruz. İsveç de askeri endüstri de büyük bir güce sahip. Bence NATO ve diğer ülkelerde bu nedenlerle mümkün olan en kısa sürede üye olmamızla ilgileniyorlar. Stoltenberg’e üyeliğimiz konusunda verdiği kişisel desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Süreç boyunca, tüm kriterleri yerine getiriyoruz. Bu konuda bir sorun olmamalı. Umut ediyorum ki Türkiye ve Macaristan’ın da yakın zamanda onay vermesiyle bu sürecin en kısa sürede tamamlanması" ifadelerini kullandı. Şu anda NATO üyesi olmak istediklerini umut eden Marin, “Tüm bu süreç NATO’nun güvenilirliği ile de ilgili çünkü biz tüm kriterleri yerine getiriyoruz. Ama Stoltenberg’in de dediği gibi bu süreç Türkiye ve Macaristan’ın elinde. Biz de onların bu süreci en kısa sürede bitirmesini bekliyoruz. Umarız bu süreç yaz ayındaki zirve öncesinde tamamlanır ama dediğimiz gibi bu onların elinde” açıklamasında bulundu.