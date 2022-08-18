Finlandiya Başbakanı Marin, bu kez dansıyla gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videoyla ülke gündemine oturdu.

Finlandiya’nın en genç Başbakanı Sanna Marin, gündemden düşmüyor. Başbakan Marin’in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak ilgi odağı oldu. Videoda şarkıyla birlikte doyasıya eğlendiği görülen Marin’e Fin şarkıcı Alma ve kız kardeşi Anna, rapçi Petri Nygard, TV sunucusu Tinni Wikstrom, fotoğrafçı Janita Autio, radyo sunucusu Karoliina Tuominen ve Sosyal Demokrat partisinden milletvekillerinin eşlik ettiği görüldü.

Videonun ne zaman çekildiği ise henüz bilinmiyor.

Elbisesiyle gündem olmuştu

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin’in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğunu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetleri süslemişti.

34 yaşındaki başbakan olmuştu

2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturan Marin, ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.