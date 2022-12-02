Finlandiya Başbakanı Marin: “Avrupa şu anda yeterince güçlü değil"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın ABD’ye bağımlı olduğunu gösterdiğini işaret ederek, “Avrupa şu anda yeterince güçlü değil. ABD olmasaydı başımız belada olurdu” dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avustralya ziyareti sırasında Sidney kentindeki uluslararası siyasi düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü’nün etkinliğinde konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Başbakan Marin, Rusya’nın savaşı kazanması durumunda kendini güçlü hisseden tek ülke olmayacağını, başka ülkelerin de aynı güçten etkilenebileceğini söyledi. Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın Rus gazına ne kadar bağımlı kaldığını gösterdiğini de söyleyen Marin, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki ülkelerin, bazı kritik öneme sahip ürünler için hala Rusya ve Çin gibi otoriter ülkelere tehlikeli bir şekilde bağımlı olduklarını fark etmeleri gerektiğini vurguladı. Marin, “Son küresel zorluklardan, savaşlardan ve krizlerden doğru dersleri çıkarmalıyız. Tıbbi ekipmanlardan yeni teknolojilere ve enerjiye kadar giderek daha kritik hale gelen alanlarda, ortak değerlerimizi paylaşmayan rejimlerle iş birliğine fazlasıyla bağımlı hale geldik. Bağımlılıklarımız, toplumumuzun önemli alanlarında olmasını istediğimizden daha hızlı bir şeklide zayıflıklarımız haline geliyor” şeklinde konuştu. Marin, Avrupa Birliği ve Avustralya’nın Atlantik ve Hint-Pasifik boyunca köprü kurarken, inovasyonu teşvik etmeye yardımcı olmak için kritik öneme sahip teknolojiler üzerinde yeni diyaloglar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

“Avrupa şu anda yeterince güçlü değil”

Marin, Çin’in Rusya üzerinde gerçek bir etkisi olmasına rağmen Batı’nın Ukrayna’daki savaşı durdurmak için Çin’e güvenmemesi gerektiğini ve Rusya’nın işgalinin Avrupa’nın askeri zayıflığını ortaya çıkardığını dile getirdi. Marin, "Çin, isterse savaşı durdurmak için önemli bir rol oynayabilir. Savaşla ilgili nasıl hareket etmek istedikleri Çin’e kalmış. Ancak sadece buna, Çin’e veya diğerlerine güvenmemeliyiz. Daha güçlü olduğumuzdan emin olmalıyız. Size karşı dürüst olmalıyım, Avrupa şu anda yeterince güçlü değil. ABD olmasaydı başımız belada olurdu. ABD Ukrayna’ya çok sayıda silah, büyük miktarda mali yardım ve insani yardım sağladı. Avrupa henüz yeterince güçlü değil. Avrupa savunması ve Avrupa savunma sanayisi söz konusu olduğunda da bu yetenekleri geliştirdiğimizden emin olmalıyız” dedi.