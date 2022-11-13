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Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İstanbul’daki saldırıyı kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve özellikle saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sundu.
Politika 13.11.2022, 21:28
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İstanbul’daki saldırıyı kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve özellikle saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İstanbul’daki patlamayla ilgili Türkiye’ye taziyelerini sundu. Abbas, saldırıyı kınayarak Filistin’in Türkiye’ye desteğinin tam olduğunu belitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve özellikle saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ileten Abbas, yaralılara ise acil şifa diledi.