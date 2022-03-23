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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Al-Bakri’den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ziyaret

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyetle birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Politika 23.03.2022, 18:26
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Al-Bakri’den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ziyaret

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyetle birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Al-Bakri, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyetle birlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretinden dolayı Bakan Al-Bakri’ye teşekkür etti.

“Çocukluğumuzdan beri kalbimiz Filistin ve Mescid-i Aksa diye çarparak büyüdük”

Türkiye’nin her kesiminde büyük bir Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa sevgisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim her zaman faaliyet alanımızda olan sadece gönüllerimizde değil gönüllerimizde ki sevgiyi müşahhaslaştırdığımız çok önemli bir alandır. Çocukluğumuzdan beri kalbimiz hep Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa diye çarparak büyüdük.” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da ‘Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs Sempozyumu’ düzenlediğini hatırlatarak, “Uluslararası boyutta pek çok ülkeden katılımcıların zenginleştirdiği sonuç bildirgesinde önemli maddelerinin olduğu bir zirve olmuştur. Oradaki maddelerden birkaçını paylaşmak isterim sizlerle; ’Kudüs ebediyen Filistin’in başkentidir ve böyle devam edecektir’ maddesi bizim için çok önemli idi ve Kudüs ziyaretlerini bütün dünya çapında geliştirmek, artırmak için farkındalık oluşturacak bir maddemiz vardı ve bu madde bizde Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı kurma şeklinde meyvesini vermiş oldu” diye konuştu.

“Filistin konusunda 52 STK ile ortak çalışıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli faaliyetlerinden birisinin de Filistin ile ilgili konularda STK ile yapılan ortak çalışmalar olduğunu anımsatan Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin alanında çalışan 52 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkanlarını topladık ve bir tecrübe paylaşımı yaptık. Yani birbirimizin faaliyetlerinden haberdar olalım ve faaliyet alanlarımızı daha nitelikli hale getirelim düşüncesiyle böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucu olarak bir komisyon kurduk. Bu komisyon bundan sonraki çalışmaları takip edecek ve çalışmalarla ilgili derneklere, vakıflara bilgi sunacak. Yine geçen sene İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde Sayın Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ve heyeti ile birlikte çok güzel bir toplantı yaptık. O toplantının da ben çok bereketli olduğunu düşünüyorum.”

Başkan Erbaş, Türkiye ile Filistin arasında eğitim alanında işbirliğinin olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bizim her zaman iyi yetişmiş insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla eğitime ne kadar çok yatırım yaparsak, ne kadar çok destek verirsek hem Türkiye’de hem de Filistin’de Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgi ile insanlarımızı, gençlerimizi donatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Al-Bakri: “Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz”

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Bakan Al-Bakri, “Filistin’de Türkiye’yi çok büyük bir Sünni İslam temsilcisi ve lideri olarak görüyoruz. Türkiye ile olan özel ilişkilerimize çok önem veriyoruz” dedi.

“Dedem Osmanlı fermanıyla Mescid-i Aksa’ya hizmet etti”

Bakan Al-Bakri, Filistin’in 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında yaşadığını belirterek, “Biz aile olarak Filistin’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem Mescid-i Aksa’ya hem Haram-ı İbrahim’e hizmetler verdik. Osmanlı döneminde imam ve hatipler yetiştirilmiştir ve o talebelerden birisi de benim dedemdir. Şu an elimizde halen bir Osmanlı fermanı bulunmaktadır. O ferman vasıtasıyla dedem müftü olarak Haram-ı İbrahim’e atanmıştır” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki dini ilişkilerin artarak devam etmesini istediklerini belirten Bakan Al-Bakri, “Biz Vakıflar ve Din İşleri Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Diyanet işleri Başkanlığı ile koordineli bir ilişkimiz olmasını istiyoruz. Uyumlu bir şekilde çalışmak ve işbirliği yapmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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