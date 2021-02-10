Filistin genel seçimlere hazırlanıyor

22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen Filistin genel seçimleri için seçmen kaydı alınmaya başladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararnamede, ülkede 22 Mayıs 2021’de Filistin milletvekilli ve 31 Temmuz 2021’de devlet başkanlığı seçimi yapılacağını duyurmuştu. Mısır’ın aracılığı ile başkent Kahire’de bir araya gelen Filistinli gruplar, seçimlerin demokratik olması için özel seçim mahkemesi kurulmasına karar verdi. Kurulacak mahkeme, seçim süreci, sonuçlar ve seçim davalarını takip etmekle görevli olacak. Mahkeme, yalnızca seçime ilişkin davalara bakacak.

Seçmenlerin kaydı alınıyor

Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’te düzenlenecek Filistin genel seçimlerine hazırlık kapsamında Filistin Merkez Seçim Komisyonu bugün seçmenlerin kaydı almak için kayıt sürecinin başladığını duyurdu. Filistin Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasser, tüm Filistinlileri seçmenlerin kayıt yaptırmaya ve verilerini güncellemeye çağırarak, bütün vatandaşlıların oy kullanma hakkı olduğunu vurguladı. Nasser, seçmenlerin komitenin web sitesi üzerinden de kayıt yaptırabileceğini söyledi.